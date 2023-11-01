Деменко: Бугаев был всегда добросовестным человеком, меня потрясла эта новость

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал задержание с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева.

«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лёша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли действительно подставить в данной ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Однако он всегда был весьма доверчивым человеком и подверженным чужому влиянию.

Сейчас я узнаю информацию о его возможных долгах. Может быть, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться. Представляю, какой это был удар для его родных», — сказал Деменко RT.

Ранее сообщалось, что Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам.