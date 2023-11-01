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Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам

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Екатерина Макличенко, адвокат экс-игрока сборной России Алексея Бугаева, прокомментировала RT информацию о задержании своего клиента по делу о наркотиках.
Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам
  • РИА Новости

По словам адвоката, «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла».

Юрист также утверждает, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было.

Напомним, о том, что экс-игрок сборной России оказал сопротивление полиции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края со ссылкой на признание самого бывшего спортсмена.

Со слов Макличенко, юридически обвинения в адрес Бугаева пока не выдвинуты.

29 октября экс-футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь Бугаеву грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.

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