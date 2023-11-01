Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам
- РИА Новости
По словам адвоката, «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла».
Юрист также утверждает, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было.
Напомним, о том, что экс-игрок сборной России оказал сопротивление полиции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края со ссылкой на признание самого бывшего спортсмена.
Со слов Макличенко, юридически обвинения в адрес Бугаева пока не выдвинуты.
29 октября экс-футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь Бугаеву грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.
Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.