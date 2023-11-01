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Отец Бугаева сообщил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках

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Иван Бугаев, отец бывшего защитника «Краснодара» и сборной России по футболу Алексея Бугаева, прокомментировал арест сына за торговлю наркотиками.
Отец Бугаева сообщил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Задержан за неповиновение на данный момент. Уже предпринимаем определённые действия. В Краснодарском крае проводятся мероприятия — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен», — цитирует отца «Чемпионат».

По информации Telegram-канала Shot, 29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него был 0,5 кг мефедрона. Ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что слушания по делу о контрабанде наркотиков Квинси Промесом пройдут 24 января.

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