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Слушания по делу о контрабанде наркотиков Промесом пройдут 24 января

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Стала известна дата слушания по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса о контрабанде наркотиков.
Слушания по делу о контрабанде наркотиков Промесом пройдут 24 января
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Слушание по делу Промеса состоится 24 января. Вероятность того, что футболист будет присутствовать, невелика», — написала журналистка De Telegraaf Саскиа Беллеман.

30 мая Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах считают, что Промес стремится получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму.

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