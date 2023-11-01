Деменко заявил, что у задержанного с наркотиками Бугаева были проблемы с алкоголем

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что его бывший партнёр по команде Алексей Бугаев был задержан по подозрению в торговле наркотиками.

«Я в шоке. Мы с ним последний раз общались лет восемь назад. Тогда у него всё было хорошо. У него были проблемы с выпивкой. Но такое встречается в футболе. Кроме алкоголя, ничего не было», — цитирует Деменко Legalbet.

По информации Telegram-канала SHOT, 29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.