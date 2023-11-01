Задержанный с наркотиками Бугаев оказал сопротивление полиции
- РИА Новости
«Он оказал сопротивление полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала SHOT, 29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.
Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.