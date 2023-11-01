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Задержанный с наркотиками Бугаев оказал сопротивление полиции

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Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции.
Задержанный с наркотиками Бугаев оказал сопротивление полиции
  • РИА Новости

«Он оказал сопротивление полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, 29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.

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