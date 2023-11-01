Задержанный с наркотиками Бугаев оказал сопротивление полиции

Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

«Он оказал сопротивление полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, 29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.