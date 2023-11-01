Сенников связал дело Бугаева с наркотиками с тяжёлой жизнью после завершения карьеры

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников отреагировал информацию о том, что его бывший партнёр по команде Алексей Бугаев был задержан по подозрению в торговле наркотиками.

«Это может быть из-за того, что после окончания карьеры многим игроками тяжело найти себя в жизни... Надо просто найти своё увлечение и дело, идти в правильном направлении. Всем тяжело заканчивать», — цитирует Сенникова Legalbet.

По информации Telegram-канала SHOT, 29 октября футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь Бугаеву грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.