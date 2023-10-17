«Информация о прошении политического убежища — неправда»: почему футболист Распутько покинул «Шахтёр» и бежал в Россию

Полузащитник «Шахтёра» Александр Распутько находится в России и планирует получить паспорт РФ как гражданин Донецкой Народной Республики. Об этом заявил отец 19-летнего игрока, который в минувшую пятницу не стал возвращаться с командой в Киев после матча юношеской Лиги УЕФА. При этом, по словам юриста Анны Анцелиович, спортсмену за данный проступок грозит исключительно денежный штраф за расторжение контракта с клубом по инициативе хавбека. А тренер Гаджи Гаджиев отметил, что его примеру могут последовать и другие футболисты, поддерживающие СВО.

Последние события в «Шахтёре» привлекают внимание к 19-летнему хавбеку Александру Распутько, который в минувшую пятницу, 13 октября, не стал возвращаться в Киев вместе с командой после матча лиги УЕФА с «Антверпеном». Спортсмен просто исчез в бельгийском аэропорту.

Ситуация на протяжении нескольких дней выглядела неоднозначно, поскольку не появлялось достоверной информации, где находится игрок. Самой популярной считалась версия о его побеге в Россию через Турцию. «Шахтёр», не дожидаясь конкретики, сразу же выпустил новость, в которой пригрозил 19-летнему полузащитнику расторжением контракта.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что он вернётся в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды», — сообщили в «Шахтёре» изданию Tribuna.com.

При этом в клубе подчеркнули, что никаких предпосылок к бегству спортсмена не было, иначе не поехал бы на матч юношеской Лиги УЕФА.

Местные СМИ, в свою очередь, связывали пропажу игрока исключительно с финансовыми вопросами. У Распутько через полгода заканчивался контракт с «Шахтёром», а новое соглашение якобы не устраивало футболиста.

Однако эта версия случившегося выглядит не очень правдоподобной, поскольку Александр уже сейчас имеет право, как свободный агент, заключать контракт с любым другим клубом. И глубокого смысла в «побеге» не было. Опровергла данную причину и компания Prostar Agency, ранее представлявшая интересы Распутько.

«После игры «Шахтёра» в Антверпене мы общались с Александром. Действительно, мы вели переговоры с клубом о продлении контракта, а после возвращения в Киев должны были подписать документы. Его устраивали предложенные условия. Поэтому для нас стало неожиданностью, что Распутько исчез, и он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении агентства.

Не считает, что дело в контракте, и спортивный агент Роман Орещук. По мнению специалиста, у футболиста очень хорошие представители, которые точно добились бы для него выгодных условий.

«Как известно, у каждого профессионального игрока есть свой агент. Знаю, что делами Распутько занимался Вадим Шаблий. Его клиентами и являются игроки «Шахтёра». В связи с этим в версию про сложности в продлении контракта верится с трудом», — сказал Орещук RT.

По другой версии причиной побега стали пророссийские взгляды футболиста. Он родился в Горловке, а в 2016-м был вынужден переехать вместе с «Шахтёром» из Донецкой области в Киев. По словам первого тренера Распутько Валерия Мисникова, игрок очень переживал из-за этого.

Многие ждали, что футболист появится в петербургской «Звезде», поскольку знаком с тренером команды Геннадием Зубовым, ранее возглавлявшим в академии «Шахтёра» молодёжную команду U16. Однако в клубе данную информацию опровергли.

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«Я его в городе не видел и с ним не общался. Пришёл с тренировки — открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей поговорить — это же мой воспитанник... Выигрывали вместе чемпионат Украины по своему возрасту, международный турнир в Турции. Александр — молодой футболист, один из самых талантливых игроков Украины по своему возрасту. Играет в опорной зоне, отбирает, вступает в единоборства. Про таких говорят: рабочие лошадки. В том смысле, что выполняет большой объём черновой работы, которую взглядом непрофессионала не увидишь», — сказал Зубов «Чемпионату».

А в понедельник, 16 октября, наконец прервал молчание отец Александра — Юрий Распутько. Как оказалось, полузащитник действительно отправился из Бельгии в Россию и возвращаться в Киев не собирается.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке. Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — приводит слова Распутько-старшего Regnum.

По мнению заслуженного тренера РФ Гаджи Гаджиева, юноша наверняка не единственный футболист, который поддерживает Россию в конфликте. И после его поступка таких «побегов» может стать больше.

«В наше время возможно всё что угодно, тем более когда мы говорим об Украине. Поверьте, там находится достаточно большое число близких нам по духу людей, которые сопереживают нашей стране и поддерживают её. Не исключаю, что со временем количество подобных ситуаций может начать расти. У наших народов слишком глубокие корни, и сохранять спокойствие становится всё сложнее, что мы увидели на примере Александра. Кто-то всегда должен подать пример и стать первым», — сказал Гаджиев RT.

При этом, серьёзных санкций в отношении Распутько со стороны «Шахтёра» ждать не стоит. По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, единственное, что может сделать в данной ситуации клуб — расторгнуть контракт по причине неявки игрока в команду. Это будет считаться прекращением сотрудничества по инициативе спортсмена.

«Считаю, данный вопрос стоит рассматривать внутри рамок регламента ФИФА. Футболист сам нарушил стабильность договора и расторг его... Во всяком случае, на сегодняшний день всё выглядит так. Возможно, позднее Распутько сможет назвать причину своего поступка. Разрыв контракта по чьей-либо инициативе до истечения его срока непременно влечёт за собой выплату компенсации. Как правило, она прописывается заранее или устанавливается специальным дисциплинарным органом. Полагаю, что «Шахтёр» сейчас захочет её получить. Если Александра запланирует подписать какой-либо российский клуб, он может выделить ему деньги, чтобы он закрыл все вопросы с бывшей командой», — сказала Анцелиович RT.