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Посольство России в Бельгии не располагает информацией о футболисте «Шахтёра»

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В посольстве России в Бельгии сообщили, что сбежавший футболист украинского «Шахтёра» Александр Распутько не обращался за помощью.
Посольство России в Бельгии не располагает информацией о футболисте «Шахтёра»
  • РИА Новости

«Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нём дипмиссия не располагает», — цитирует представителя посольства РИА Новости. 

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее в «Шахтёре» подтвердили информацию о невозврате Распутько на Украину.

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