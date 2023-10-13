Посольство России в Бельгии не располагает информацией о футболисте «Шахтёра»

В посольстве России в Бельгии сообщили, что сбежавший футболист украинского «Шахтёра» Александр Распутько не обращался за помощью.

«Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нём дипмиссия не располагает», — цитирует представителя посольства РИА Новости.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее в «Шахтёре» подтвердили информацию о невозврате Распутько на Украину.