Посольство России в Бельгии не располагает информацией о футболисте «Шахтёра»
- РИА Новости
«Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нём дипмиссия не располагает», — цитирует представителя посольства РИА Новости.
12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
Ранее в «Шахтёре» подтвердили информацию о невозврате Распутько на Украину.