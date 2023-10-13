В «Шахтёре» подтвердили факт невозврата футболиста Распутько на Украину

В «Шахтёре» подтвердили информацию о невозврате полузащитника Александра Распутько на Украину.

«Подтверждаем факт невозврата Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации», — цитирует представителя украинского клуба UA-Футбол.

Отмечается, что руководство обратилось к футболисту с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в состав команды, иначе контракт будет расторгнут по вине игрока. Также клуб оставляет за собой право требовать с игрока финансовую компенсацию.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее сообщалось, что Распутько мог сбежать в Россию из-за своих политических взглядов, либо в связи с разногласиями по новому контракту.