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Источник: украинский игрок «Шахтёра» сбежал в Россию из-за политических взглядов

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Полузащитник «Шахтёра» Александр Распутько мог сбежать в Россию из-за своих политических взглядов, либо в связи с разногласиями по новому контракту.
Источник: украинский игрок «Шахтёра» сбежал в Россию из-за политических взглядов
  • Gettyimages.ru

По одной из версий, футболист придерживается пророссийских взглядов, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками, сообщает Sport.ua.

Отмечается, что игрок также мог бежать из-за того, что не договорился об условиях нового контракта.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

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