Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске юниорских сборных России

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал Шевченко на своей странице в социальных сетях.

Экс-нападающий поблагодарил всех, кто был причастен к переговорам.

«Продолжаем защищать интересы Украины на международной арене», — подытожил он.

Российские команды отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

Ранее исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.