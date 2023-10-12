Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске юниорских сборных России
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«Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал Шевченко на своей странице в социальных сетях.
Экс-нападающий поблагодарил всех, кто был причастен к переговорам.
«Продолжаем защищать интересы Украины на международной арене», — подытожил он.
Российские команды отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.
26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.
Ранее исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.