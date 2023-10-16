Отец сбежавшего игрока «Шахтёра» Распутько: в России ему будет безопаснее

Отец полузащитника «Шахтёра» Александра Распутько высказался о судьбе сына.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней», — приводит слова Юрия Распутько «Регнум».

Также он отметил, что его сын не просил политического убежища и подаст документы для получения российского паспорта.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее «Звезда» опровергла сообщения о прибытии в команду футболиста Распутько.