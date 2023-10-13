«Звезда» опровергла сообщения о прибытии в команду футболиста Распутько
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«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтёра» Александре Распутько. Футболист покинул расположение украинского клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу», — говорится в заявлении.
В клубе также призвали прекратить распространять недостоверную информацию.
12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
Ранее в «Шахтёре» подтвердили информацию о невозврате Распутько на Украину.