«Звезда» опровергла сообщения о прибытии в команду футболиста Распутько

«Звезда» опубликовала заявление касательно возможного перехода полузащитника юношеской команды «Шахтёр» и сборной Украины Александра Распутько.

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтёра» Александре Распутько. Футболист покинул расположение украинского клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу», — говорится в заявлении.

В клубе также призвали прекратить распространять недостоверную информацию.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее в «Шахтёре» подтвердили информацию о невозврате Распутько на Украину.