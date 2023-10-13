Источник: украинский игрок «Шахтёра» сбежал в Россию и попросил политического убежища

Украинские СМИ сообщили о пропаже 19-летнего украинского футболиста «Шахтёра» Александра Распутько. Предположительно, он мог сбежать в Россию.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена» пропал игрок украинской команды Александр Распутько. В аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

По данным Telegram-канала «Брутальный футбол», 19-летний украинец сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске юниорских сборных России.