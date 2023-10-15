Два сотрудника ФК «Кривбасс» не вернулись на Украину после игр Лиги чемпионов

Двое сотрудников украинского футбольного клуба «Кривбасс» из Кривого Рога приняли решение после матчей женской Лиги чемпионов остаться в Европе.

«У «Кривбасса» за границу сбежали двое сотрудников. Вместе с командой на матчи женской Лиги чемпионов поехали SMM-специалист и фотограф и не вернулись», — заявил журналист Сергей Болотников в эфире YouTube-канала KDK.

Уточняется, что сотрудники клуба покинули расположение команды в начале сентября, когда «Кривбасс» на выезде встречался с французским «Парижем» и шведским «Линчёпингом».

Напомним, что похожая ситуация произошла с украинским «Шахтёром». 12 октября портал Dynamomania сообщил, что полузащитник Александр Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее сообщалось, что Распутько мог сбежать в Россию из-за своих политических взглядов либо в связи с разногласиями по новому контракту.