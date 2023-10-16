Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»

Бывший защитник «Шахтёра» Дарио Срна стал исполняющим обязанности главного тренера украинского клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Срна назначен временным главным тренером после отставки нидерландца Патрика ван Леувена.

40-летний хорватский защитник является воспитанником «Хайдука». Футболист выступал за «Шахтёр» с 2003 по 2018 год. Он провёл за клуб 536 матчей во всех турнирах, забил 49 мячей и отдал 121 результативную передачу. С 2018 по 2019 год хорват выступал за «Кальяри», где и завершил карьеру футболиста.

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