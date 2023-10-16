Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»
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Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Срна назначен временным главным тренером после отставки нидерландца Патрика ван Леувена.
40-летний хорватский защитник является воспитанником «Хайдука». Футболист выступал за «Шахтёр» с 2003 по 2018 год. Он провёл за клуб 536 матчей во всех турнирах, забил 49 мячей и отдал 121 результативную передачу. С 2018 по 2019 год хорват выступал за «Кальяри», где и завершил карьеру футболиста.
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