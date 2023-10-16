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Орещук исключил вероятность, что Распутько не мог продлить контракт с «Шахтёром»

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, какая из версий в отношении побега полузащитника «Шахтёра» Александра Распутько является наиболее достоверной.
Орещук исключил вероятность, что Распутько не мог продлить контракт с «Шахтёром»
  • РИА Новости

«Как мы знаем, у каждого профессионального футболиста есть свой агент, который представляет его интересы. Знаю, что делами Распутько занимался Вадим Шаблий, клиентами которого и являются игроки «Шахтёра». В связи с этим в версию про сложности в продлении контракта верится с трудом», — сказал Орещук RT.

Напомним, что сейчас есть две версии, объясняющие поступок футболиста. Первая: он придерживался пророссийских взглядов и, как человек, родившийся в Горловке, переживал и испытывал трудности во взаимодействии с партнёрами по команде. Вторая: Распутько никак не мог договориться с клубом о продлении контракта.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, какие риски будут нести российские клубы, если захотят подписать Распутько.

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