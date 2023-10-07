«Заклевали и вынудили уйти»: вице-президент УЕФА покинул пост в Швеции из-за своей поддержки юных российских футболистов

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушёл в отставку с поста председателя Шведской национальной спортивной конфедерации. Причиной такого поступка стал шквал критики в адрес чиновника после того, как он поддержал идею допуска сборных России не старше 17 лет к международным соревнованиям. По мнению Дмитрия Свищёва, шведы поступили неосмотрительно и потеряли приличного специалиста. А Вячеслав Колосков, напротив, обвинил фигуранта скандала в непрофессионализме, который и привёл к печальным последствиям.

Председатель Шведской национальной спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон принял решение покинуть свой пост после шквала критики, обрушившегося на него за поддержку допуска российских юниоров к турнирам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Специалист также занимает должность вице-президента УЕФА.

26 сентября исполком организации выступил с предложением допустить сборные России не старше 17 лет к международным турнирам. Нильссон был одним из двух вице-президентов союза (второй — итальянец Габриэле Гравина), кто поддержал эту инициативу.

Против выступили англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лора Макаллистер и поляк Збигнев Бонек. Впоследствии шведского функционера обвинили на родине в том, что он не следует единой государственной позиции, касающейся участия россиян в международных соревнованиях.

Однако, по словам Нильссона, он поддерживает установки правительства, но при этом считает правильным убедиться, что в УЕФА не наказывают детей «за акты насилия, за которые несут ответственность взрослые». Он даже апеллировал к Конвенции ООН о правах ребёнка, но тщетно: нападки и критика не прекратились.



Единственным выходом для главы конфедерации, избранного всего лишь в мае этого года, оказалась отставка. По его словам, в последние дни он столкнулся с огромным количеством ненависти и негатива, из-за чего растерял желание продолжать свою профессиональную деятельность в RF.

«Отойти в сторону сейчас — очень трудное решение, ведь я подходил к этой работе с огромной самоотдачей и испытывал радость от её выполнения. Но поскольку оказалось, что совмещать две мои должности непросто и это может повлиять на доверие ко мне и шведскому спорту, я всё же предпочту это сделать», — приводит слова функционера Associated Press.

Временным исполняющим обязанности главы конфедерации станет первый вице-председатель Анна Иварссон.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв удивился произошедшему. По его мнению, Швеция сделала себе только хуже, потеряв качественного специалиста.

«Как мы видим, хвалёная европейская свобода слова и мнения оборачивается тотальным хейтом и запугиванием в социальных сетях. Можно сказать, что Нильссона просто заклевали и вынудили уйти в отставку. К сожалению, люди, которые сражаются за спортивные принципы, тоже сталкиваются с политическим давлением из-за своей позиции», — заявил Свищёв RT.

При этом он не считает, что вынужденная отставка Нильссона породит сомнения среди представителей других стран, лояльных к России. «Самодостаточные государства, не подверженные англосаксонскому влиянию, будут верны своим убеждениям и данному слову. Также важно то, что ФИФА и УЕФА собираются отстаивать свои решения и бороться с бойкотирующими государствами», — добавил депутат.

В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал Нильссона за недостаток профессионализма. По его мнению, функционер УЕФА, будучи представителем национальной футбольной ассоциации, не должен был выражать личное мнение.

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«То, что он так поступил, говорит о слабости его духа и абсолютном непрофессионализме: если ты голосуешь за что-то, то должен быть убеждён, что это мнение отражает позицию национальной ассоциации, которая тебя делегировала в исполком. Перед голосованием надо было посоветоваться, а не голосовать и потом извиняться — это смешно и непрофессионально. К сожалению, таких людей там немало: туда входят политики, профсоюзные деятели, просто активисты, а людей из футбола, вроде Збигнева Бонека, практически нет», — цитирует Колоскова ТАСС.

Вице-чемпионка мира по лёгкой атлетике 1993 года, телекомментатор Иоланда Чен увидела в произошедшем со шведским чиновником очередное подтверждение ангажированности международных спортивных организаций. По её мнению, там принимают какие-то решения в попытках оправдать самих себя и показать, что они «не такие негодяи, как можно подумать».

«Пытаются внести капельку адекватности в происходящее своими предложениями и компромиссами. Но всё это не заканчивается ничем. Как в случае с УЕФА и ФИФА, которые предложили вернуть сборную России до 17 лет. И вроде бы решение принято, но теперь мы видим, что пошли отставки. Мол, мы пытались, но нам не разрешили», — отметила Чен.

Отреагировал на скандальную отставку и бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин. Он предположил, что она служит орудием устрашения тех, кто готов поддержать российских атлетов.

«Неудивительно. Ведь сейчас идёт активная русофобская кампания. И во всём этом очень тяжело тем людям, которые выступают за развитие футбола, а не за политические нарративы в отношении России. Делается это показательно, чтобы остальным было понятно, что будет с тем, кто встанет на сторону россиян», — заключил Булыкин.