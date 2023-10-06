Свищёв: Нильссона заклевали и вынудили покинуть свой пост

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об отставке Карла-Эрика Нильссона с поста главы Шведской национальной спортивной конфедерации за предложение допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Для меня это абсолютно удивительное решение, которым Швеция сделала себе только хуже. У них был хороший специалист в структуре УЕФА со своей точкой зрения, который мог продвигать их собственные интересы. Но, как мы видим, хвалёная европейская свобода слова и мнения оборачивается тотальным хейтом и запугиванием в социальных сетях. Можно сказать, что Нильссона просто заклевали и вынудили покинуть свой пост. К сожалению, люди, которые сражаются за спортивные принципы, тоже сталкиваются с политическим давлением из-за своей позиции.

Тем не менее не считаю, что эта отставка должна породить сомнения среди лояльных к нам стран, как та же Венгрия. Самодостаточные государства, не подверженные англосаксонскому влиянию, будут верны своим убеждениям и данному слову. Также важно и то, что ФИФА и УЕФА собираются отстаивать свои решения и бороться с бойкотирующими государствами», — заявил Свищёв RT.

Ранее Свищёв прокомментировал обращение Олимпийского комитета России (ОКР) в швейцарский суд из-за не выплаченного ему Международным олимпийским комитетом (МОК) долга.