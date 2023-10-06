Свищёв — об иске ОКР к МОК: Россия заслуживает достойного отношения
- РИА Новости
«Считаю, что заявление Владимира Сенглеева было абсолютно чётким и понятным. ОКР выступает за равноправные отношения и борется за полагающиеся ему деньги. Россия ничем не отличается от других стран и заслуживает такого же достойного отношения к себе», — сказал Свищёв RT.
Ранее бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) не принимать участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).