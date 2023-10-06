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Свищёв — об иске ОКР к МОК: Россия заслуживает достойного отношения

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал обращение Олимпийского комитета России (ОКР) в швейцарский суд из-за не выплаченного ему Международным олимпийским комитетом (МОК) долга.
Свищёв — об иске ОКР к МОК: Россия заслуживает достойного отношения
  • РИА Новости

«Считаю, что заявление Владимира Сенглеева было абсолютно чётким и понятным. ОКР выступает за равноправные отношения и борется за полагающиеся ему деньги. Россия ничем не отличается от других стран и заслуживает такого же достойного отношения к себе», — сказал Свищёв RT.

Ранее бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) не принимать участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

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