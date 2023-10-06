Чен: ОКР не будет на генассамблее, потому что ЕОК делали неадекватные предложения
- РИА Новости
«Раз наш самый терпеливый ОКР принял решение не взаимодействовать с ЕОК, это говорит о том, что на ассамблее будут присутствовать неадекватные люди, которые наверняка огласят свои неадекватные предложения по поводу России.
Видимо, в этот раз поступило что-то экстраординарное, учитывая позицию ОКР, которая всегда была адекватная, рассудительная и нерезкая, несмотря на весь негатив в нашу сторону. Так что я полностью на стороне нашего комитета, потому что в нём состоят уважаемые и именитые спортсмены, которые внесли огромный вклад в развитие российского спорта», — заявила Чен RT.
Ранее ОКР подал в суд на Международный олимпийский комитет из-за долга в размере более $8 млн.