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Чен: ОКР не будет на генассамблее, потому что ЕОК делали неадекватные предложения

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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) не принимать участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Чен: ОКР не будет на генассамблее, потому что ЕОК делали неадекватные предложения
  • РИА Новости

«Раз наш самый терпеливый ОКР принял решение не взаимодействовать с ЕОК, это говорит о том, что на ассамблее будут присутствовать неадекватные люди, которые наверняка огласят свои неадекватные предложения по поводу России.

Видимо, в этот раз поступило что-то экстраординарное, учитывая позицию ОКР, которая всегда была адекватная, рассудительная и нерезкая, несмотря на весь негатив в нашу сторону. Так что я полностью на стороне нашего комитета, потому что в нём состоят уважаемые и именитые спортсмены, которые внесли огромный вклад в развитие российского спорта», — заявила Чен RT.

Ранее ОКР подал в суд на Международный олимпийский комитет из-за долга в размере более $8 млн.

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