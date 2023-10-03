«Не так истолковали решение»: вице-президент УЕФА был вынужден оправдываться за допуск сборных России U-17 к турнирам

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон на сайте Шведской спортивной конфедерации, которую он возглавляет, выразил сожаление, что его голос за допуск юниорских сборных России по футболу восприняли на родине как нежелание отстаивать позицию скандинавской страны на международном уровне. По мнению чиновника, нужно придерживаться Конвенции ООН по правам ребёнка и не делать детей жертвами политических конфликтов. При этом, по словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова высказывание функционера не стоит воспринимать как победу недружественных стран, а бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев не уверен, выстоит ли союз под оказываемым на него давлением.

Союз европейских футбольных ассоциаций продолжает испытывать колоссальное давление со стороны национальных федераций. Многие не согласны с решением организации допустить российские сборные U-17 на международные турниры. Первыми отказались играть с командами из РФ англичане, а затем к ним присоединились ещё восемь государств.

При этом на Украине, призвавшей все европейские страны принять участие в бойкоте отечественных коллективов, не планируют останавливаться на достигнутом. Как сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, в Киеве рассматривают возможность публикации обращения с осуждением решения исполкома УЕФА.

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В самой организации пока на попятную идти не собираются. По информации Sky News, руководство хочет положить конец разногласиям, убедив протестующих в непоследовательности их шагов. В частности, в союзе ссылаются на позицию министерства спорта Украины, которое в июле фактически отменило запрет на участие своих спортсменов в большинстве соревнований, куда россияне допущены в нейтральном статусе.

Однако если УЕФА, в целом, продолжает отстаивать своё решение, то отдельные её представители под давлением общественности начинают сдавать свои позиции. Так, главе Шведской спортивной конфедерации Карлу-Эрику Нильссону пришлось оправдываться за свой голос на заседании исполкома. Напомним, он был одним из двух вице-президентов союза вместе с итальянцем Габриэле Гравиной, кто поддержал допуск юниорских сборных. Против же выступили англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек.

«Для меня как человека и как председателя Шведской спортивной конфедерации очень важно уделять внимание интересам детей и обеспечить им хорошие условия для занятий спортом. В ходе обсуждений в УЕФА я принял решение одобрить проведение расследования для выяснения тех условий, при которых юные спортсмены из России могут принять участие в соревнованиях международного уровня, основываясь на Конвенции ООН о правах ребёнка. Разумеется, расследование должно учитывать и то, как это повлияет на безопасность и надёжность среды для детей из России и из других стран, которым предстоит встретиться с командами из РФ», — заявил Нильссон.

Как можно понять из слов чиновника, на родине его обвинили в том, что он не отстаивает интересы своей страны по вопросу допуска россиян на турниры на международном уровне. Ведь скандинавское государство давно участвует в бойкоте: год назад первая сборная отказалась выступать в стыковом турнире на ЧМ-2022 в Катаре с подопечными Валерия Карпина. А организаторы финальной стадии Евро-2024 среди девушек до 17 лет уже пообещали не допустить отечественную команду на соревнования в Швеции.

«Мне жаль, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы так, что я, как представитель национальной конфедерации и спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я это делаю. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, поэтому мы исключаем риск того, что мы позволяем наказывать детей, в данном случае за акты насилия, за которые несут ответственность взрослые», — добавил Нильссон.

В России с беспокойством следят за развитием событий в Европе. По мнению бывшего главного тренера национальной сборной Бориса Игнатьева, на фоне высказываний вице-президента УЕФА организация всё же может отменить своё решение, хотя это и сильно ударит по авторитету организации.

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«Казалось бы, взрослый человек, который должен уметь принимать решения и отвечать за них. Полагаю, мы вновь имеем дело с политической подоплёкой, которая доходит и до футбола. Наверное, с ним связались неизвестные нам люди, которые намекнули ему на последствия его действий для него лично. К сожалению, во всём этом нет победителей, а только проигравшие. В данной ситуации это будут наши дети. Нам действительно стоит опасаться, что исполком УЕФА может повернуть назад в вопросе допуска наших юношеских сборных к турнирам. Не на фоне извинения как такового, а по причине давления недружественных нам стран», — заявил Игнатьев RT.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков не считает слова Нильссона победой со стороны бойкотирующих стран.

«Всё даже наоборот, он извинился лишь за Швецию, что страной было принято иное решение. Не представляю, как вообще можно было неверно истолковать его позицию и УЕФА, о чём он сам высказался. Тут бы спросить самого господина Карла-Эрика. Переживать, что позиция организации как-то изменится, не стоит. Опираться нужно исключительно на позицию исполкома», — отметил собеседник RT.

При этом он добавил, что пока совершенно непонятно, как будет реализовываться допуск россиян.

«УЕФА предстоит большая работа», — подчеркнул Колосков.