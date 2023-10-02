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Marca: УЕФА рассматривает вариант внедрения нового формата еврокубков

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата турниров.
Marca: УЕФА рассматривает вариант внедрения нового формата еврокубков
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трёх дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов.

По информации источника, между этими тремя дивизионами будет борьба за повышение и понижение в классе.

Отмечается, что данный вопрос исполнительный комитет УЕФА будет обсуждать в конце октября. При этом, если новый формат будет принят, то вступит в силу не ранее 2027 года.

Напомним, что начиная с сезона-2024/2025 Лига чемпионов будет проводиться в новом формате с участием 36 клубов в основном этапе турнира.

Ранее сообщалось, что в УЕФА считают непоследовательным решение стран бойкотировать матчи с Россией.

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