Украина намерена осудить УЕФА за допуск юношеских сборных России

Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что комитет Верховной рады предложил парламенту страны одобрить постановление об обращении с осуждением решения комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России на международные соревнования.

«Члены комитета решили предложить парламенту одобрить постановления об обращении об осуждении решения исполнительного комитета УЕФА о допуске сборной России до 17 лет к международным турнирам и осуждением решения Международного паралимпийского комитета о допуске представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе», — написал Беленюк в социальных сетях.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные России.