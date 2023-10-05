Допуск сборной России U-17 и проведение юбилейного ЧМ на трёх континентах: ключевые решения совета ФИФА

ФИФА допустит сборные России до 17 лет к чемпионатам мира в случае их квалификации через турниры УЕФА. Такое решение было принято советом организации 4 октября во время видеоконференции. Кроме того, объявлено, что мундиаль 2030 года пройдёт на трёх континентах: первые три матча примут Аргентина, Уругвай и Парагвай, а все остальные игры состоятся в Испании, Португалии и Марокко. Между тем в Саудовской Аравии заявили о намерении подать заявку на проведение ЧМ-2034.

В Международной федерации футбола состоялось заседание совета организации, на котором был принят ряд ключевых решений, касающихся будущих спортивных мероприятий и санкций в отношении России.

Вслед за УЕФА, который допустил сборные РФ не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой, аналогичное решение приняла и ФИФА. Россияне смогут выступить на чемпионатах мира среди юношей и девушек, однако с рядом ограничений. Команды будут носить название «Российский футбольный союз», нельзя будет использовать флаг, гимн и форму национальной сборной. Для экипировки допускаются лишь нейтральные цвета. Также в ФИФА напомнили, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта на Украине.

В России встретили новое послабление санкций с двойственными чувствами. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выразил мнение, что команды должны принять предложенные условия ради дальнейшего развития.

«Конечно, любой из нас мечтает, чтобы все наши команды выступали под своим флагом и гимном на соревнованиях. Но вы видите, какие у нас сложные возможности допуска к соревнованиям. История потом всё расставит на свои места. И Международный олимпийский комитет, и все федерации, которые не допускают наших спортсменов, — всем им будет стыдно, потому что это незаконное требование. Но реалии таковы. <...> Моё мнение, что нужно ехать, продолжать вести диалог с УЕФА и ФИФА. Надо дать возможность нашим мальчишкам и девчонкам участвовать в соревнованиях», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

В свою очередь Гаджи Гаджиев заявил, что сам бы не стал бы участвовать в соревнованиях без национального флага и гимна, но «мальчишкам нужно развиваться и играть». По его мнению, все в мире всё равно будут знать, что играют российские ребята. А его коллега по тренерскому цеху Валерий Непомнящий выразил сдержанную радость по поводу допуска.

«В этой ситуации мне не нравится обилие исключений и условий, которые должны применяться в отношении наших ребят. Они должны играть в футбол, но не с такими ограничениями. Считаю их крайне оскорбительными. Поймите: когда мы приводим аргумент, что главное — участие, спортсмены начинают забывать, что прежде всего они выступают за страну, и это сильно притупляет чувство патриотизма в данный момент, когда мы все находимся в состоянии единомыслия с нашим правительством», — заявил Непомнящий RT.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус между тем призвал отстаивать право российских спортсменов выступать на любых соревнованиях без навязанных ограничений.

«Разрешение ФИФА допустить «сборные РФС» вместо сборных России, без герба и национальных цветов на форме, без флага и гимна противоречит ценностям футбола, противоречит принципам respect и является дискриминационным по своей форме и сути. Это решение противоречит уставу ФИФА, и мне кажется, надо бороться за допуск наших сборных без данных условий», — заявил Геркус RT.

Тем временем в Министерстве спорта и молодёжи Украины призвали УЕФА и ФИФА отменить озвученные решения о допуске юниорских сборных России. Также в их заявлении есть просьба ко всем ассоциациям — членам УЕФА о присоединении к бойкоту любых матчей с российскими командами.

В УЕФА же на фоне критики и дискуссий заявили, что окончательного решения по поводу актуального вопроса ещё не принято — оно ожидается 10 октября.

ЧМ на трёх континентах

Ещё одно важное решение было принято относительно проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году — в 100-летний юбилей первого мундиаля. Впервые в истории турнир пройдёт сразу на трёх континентах.

«В разделённом мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно решил отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом. В результате празднование пройдёт в Южной Америке: Уругвай, Аргентина и Парагвай организуют по одному матчу. Первый из этих трёх матчей, конечно же, состоится на стадионе, где всё началось, на легендарном «Эстадио Сентенарио» в Монтевидео, чтобы как раз ознаменовать 100-летие чемпионата мира по футболу», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Все остальные матчи турнира примут Испания, Португалия и Марокко.

«Два континента — Африка и Европа — объединились не только в чествовании футбола, но и в обеспечении уникальной социальной и культурной сплочённости. Какой замечательный посыл, призывающий к миру, терпимости и инклюзивности», — добавил функционер.

Также были объявлены требования о выдвижении заявок на проведение ЧМ-2034: в соответствии с принципом ротации претендовать на проведение турнира смогут представители Азиатской конфедерации футбола и Конфедерации футбола Океании. Как сообщили арабские СМИ, Саудовская Аравия планирует подать заявку.

«Намерение принять (этот турнир) у себя подтверждает очевидные и масштабные усилия, предпринятые королевством для распространения идей мира и любви во всём мире. В этом плане спорт — один из ключевых аспектов, поскольку служит важным средством коммуникации между представителями различных рас и культур», — сказал сын короля Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Между тем, ФИФА принимает активные меры для развития женского футбола. Так, совет принял решение о проведении первого в истории официального чемпионата мира по мини-футболу среди женских команд. Он пройдёт в 2025 году, место проведения будет определено позже.

В турнире примут участие 16 команд. УЕФА получит на него четыре квоты, Южноамериканская и Азиатская конфедерации футбола — по три путёвки, а Африканская и Американская — по две. Ещё по одному месту будет выделено для Океании и страны — хозяйки турнира.