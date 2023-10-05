Свищёв: решение ФИФА по допуску юношеской сборной России может стать сигналом для МОК

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске сборных России не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой.

«А вдруг ФИФА и УЕФА действительно захотели показать самостоятельность и независимость от политиков и смогут заодно угомонить истерию от некоторых стран? А пока пусть это будет неким сигналом к действию другим международным федерациям и МОК», — приводит слова Свищёва ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

Ранее в УЕФА заявили, что окончательное решение по сборным России U-17 ещё не принято.