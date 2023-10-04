В УЕФА заявили, что окончательное решение по сборным России U-17 ещё не принято
«Не думаю, что в отношениях между Россией и УЕФА должны быть какие-либо серьёзные конфликты интересов. Окончательное решение по допуску юношеской сборной России будет принято 10 октября», — цитирует Нильссона Expressen.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сохранила в силе решение об отстранении российских команд и клубов от турниров под своей эгидой.