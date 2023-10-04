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В УЕФА заявили, что окончательное решение по сборным России U-17 ещё не принято

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Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон высказался по поводу разрешения юношеским сборным России до 17 лет участвовать в международных турнирах.

«Не думаю, что в отношениях между Россией и УЕФА должны быть какие-либо серьёзные конфликты интересов. Окончательное решение по допуску юношеской сборной России будет принято 10 октября», — цитирует Нильссона Expressen.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сохранила в силе решение об отстранении российских команд и клубов от турниров под своей эгидой.

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