Международная федерация футбола (ФИФА) сохранила в силе решение об отстранении российских команд и клубов от турниров под своей эгидой.

Как сообщается на сайте ФИФА, совет организации вновь осудил специальную военную операцию (СВО) и подтвердил, что санкции в отношении России сохраняются до конца конфликта на Украине.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее ФИФА допустила до участия в турнирах под своей юношеские сборные России.