Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией

Министерство молодёжи и спорта призвало членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать матчи с россиянами.

«Украина обратилась ко всем ассоциациям — членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией», — говорится в сообщении.

4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания и другие страны объявили, что будут бойкотировать матчи с участием россиян.

Ранее Свищёв высказался о решении со стороны ФИФА о допуске сборных России не старше 17 лет.