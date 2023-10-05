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Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией

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Министерство молодёжи и спорта призвало членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать матчи с россиянами.
Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Украина обратилась ко всем ассоциациям — членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией», — говорится в сообщении.

4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания и другие страны объявили, что будут бойкотировать матчи с участием россиян.

Ранее Свищёв высказался о решении со стороны ФИФА о допуске сборных России не старше 17 лет.

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