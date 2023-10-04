Билялетдинов назвал ФИФА и УЕФА политизированными организациями

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном решении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске юношеских сборных России к турнирам под своей эгидой.

«Ну если они правда допустят команды, тогда можно будет что-то говорить по сути. Заявление есть, но сумеют ли они его осуществить? Пока не будет серьёзных политических сдвигов, во все эти обещания слабо верится.

Что ФИФА, что УЕФА — они одинаково политизированы, причём подчиняться они стали ещё до событий на Украине. Там и допинг от этого зависел: какая-то фармакология запрещена, а такая же, но американская или японская разрешена. Тогда уже всё было завязано на мировых отношениях, но пытались как-то это скрывать. Сейчас же даже не пытаются. Даже до паралимпийцев дошло, а в этой структуре руководство вообще должно быть вне всякой политики», — заявил RT Билялетдинов.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин призвал дождаться официального решения ФИФА о допуске России.