Булыкин призвал дождаться официального решения ФИФА о допуске России
- РИА Новости
«Считаю, если данная информация подтвердится, то это будет колоссальный шаг вперёд для нашей страны по восстановлению её в мировой футбольной семье. Однако не стоит строить долгоиграющие планы на этой почве и загадывать на тему основной сборной и наших клубов.
Сперва надо дождаться этого решения, которое непременно создаст прецедент, и посмотреть на ситуацию вокруг него: не будет ли оно отменено, не принесут ли за него извинений. Сейчас все действия подобного характера тщательно изучаются», — заявил Булыкин RT.
Ранее сообщалось, что ФИФА может допустить юношеские сборные России до турниров.