Булыкин призвал дождаться официального решения ФИФА о допуске России

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном решении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске юношеских сборных России к турнирам под своей эгидой.

«Считаю, если данная информация подтвердится, то это будет колоссальный шаг вперёд для нашей страны по восстановлению её в мировой футбольной семье. Однако не стоит строить долгоиграющие планы на этой почве и загадывать на тему основной сборной и наших клубов.

Сперва надо дождаться этого решения, которое непременно создаст прецедент, и посмотреть на ситуацию вокруг него: не будет ли оно отменено, не принесут ли за него извинений. Сейчас все действия подобного характера тщательно изучаются», — заявил Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что ФИФА может допустить юношеские сборные России до турниров.