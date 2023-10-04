Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) может допустить к участию в международных турнирах под своей эгидой сборные России не старше 17 лет.

Как сообщает Sky News, россияне могут быть допущены до чемпионатов мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные России.