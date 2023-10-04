Гаджиев — об условиях ФИФА по допуску юношеских команд: я бы не участвовал

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможные условия участия российских юношеских команд в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Соглашаться ли с условиями отсутствия флага, гимна и ещё какими-то — вопрос сложный и неоднозначный. Если бы эта ситуация коснулась меня, я бы не участвовал. Но сейчас мальчишкам, конечно, нужно развиваться и играть.

К ФИФА могут остаться вопросы, если федерация будет ставить условия. Вы допускаете граждан России, а почему они должны под другим флагом выступать, мне никогда не было понятно. Для нас это что-то меняет, а для остальных? Всё равно же все знают, что это наши ребята играют. Если это будет какой-то манипуляцией, нужно принимать жёсткое ответное решение и не принимать участия в турнирах», — заявил RT Гаджиев.

Ранее Гаджиев высказался по поводу заявления ФИФА о допуске юношеских национальных сборных.