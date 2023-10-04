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Гаджиев считает, что российским командам необходимы соревнования под эгидой ФИФА

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался по поводу заявления Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске юношеских национальных сборных к соревнованиям под своей эгидой.
Гаджиев считает, что российским командам необходимы соревнования под эгидой ФИФА
  • РИА Новости

«Аплодисменты Международной федерации футбола, что она приняла решение допустить нас к участию в соревнованиях, несмотря на протест со стороны многих государств, которые высказались против нашего участия. Так что вполне могут быть ситуации, что те или иные страны начнут отказываться от игр с нашей командой. Аналогичная история была с национальной сборной. Но нам, безусловно, нужны и важны международные игры», — заявил RT Гаджиев.

Ранее Илья Геркус высказался о решении со стороны ФИФА о допуске сборных России не старше 17 лет. 

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