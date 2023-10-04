Узнать больше

Геркус: стоит бороться за допуск наших юниоров без навязанных им условий

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске сборных России не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой.
Геркус: стоит бороться за допуск наших юниоров без навязанных им условий
  • РИА Новости

«Я довольно сдержанно оцениваю это решение. Разрешение ФИФА допустить «сборные РФС» вместо сборных России, без герба и национальных цветов на форме, без флага и гимна противоречит ценностям футбола, противоречит принципам respect и является дискриминационным по своей форме и сути. Это решение противоречит Уставу ФИФА, и мне кажется, надо бороться за допуск наших сборных без данных условий», — заявил Геркус RT.

Ранее сообщалось, что Непомнящий считает, что допуск России со стороны ФИФА отразится на патриотизме юниоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить