Геркус: стоит бороться за допуск наших юниоров без навязанных им условий

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске сборных России не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой.

«Я довольно сдержанно оцениваю это решение. Разрешение ФИФА допустить «сборные РФС» вместо сборных России, без герба и национальных цветов на форме, без флага и гимна противоречит ценностям футбола, противоречит принципам respect и является дискриминационным по своей форме и сути. Это решение противоречит Уставу ФИФА, и мне кажется, надо бороться за допуск наших сборных без данных условий», — заявил Геркус RT.

Ранее сообщалось, что Непомнящий считает, что допуск России со стороны ФИФА отразится на патриотизме юниоров.