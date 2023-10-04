Непомнящий считает, что допуск России со стороны ФИФА отразится на патриотизме юниоров

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске сборных России не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой.

«Предпочёл бы выразить сдержанную радость по этому поводу — и объясню почему. В этой ситуации мне не нравится обилие исключений и условий, которые должны применяться в отношении наших ребят. Они должны играть в футбол, но не с такими ограничениями. Считаю их крайне оскорбительными.

Поймите: когда мы приводим аргумент, что главное — участие, спортсмены начинают забывать, что прежде всего они выступают за страну, и это сильно притупляет чувство патриотизма в данный момент, когда мы все находимся в состоянии единомыслия с нашим правительством», — сказал Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что ФИФА сохранила в силе решение об отстранении российских команд.