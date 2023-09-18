Узнать больше

Бензема считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшей лигой мира

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказал мнение, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшей лигой мира.

«Чемпионат Саудовской Аравии на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Это произойдёт, если количество профессиональных игроков в командах увеличится. Этот процесс будет развивать лигу», — цитирует Бензема L'Équipe.

35-летний французский форвард перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» в начале июня. Он получит €200 млн за два года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

В клубы из Саудовской Аравии перешли такие футболисты, как Криштиану Роналду, Бензема, Нголо Канте, Жота, Роберто Фирмино, Эдуар Менди, Неймар и другие.

Ранее технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить