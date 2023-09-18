Бензема считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшей лигой мира

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказал мнение, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшей лигой мира.

«Чемпионат Саудовской Аравии на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Это произойдёт, если количество профессиональных игроков в командах увеличится. Этот процесс будет развивать лигу», — цитирует Бензема L'Équipe.

35-летний французский форвард перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» в начале июня. Он получит €200 млн за два года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

В клубы из Саудовской Аравии перешли такие футболисты, как Криштиану Роналду, Бензема, Нголо Канте, Жота, Роберто Фирмино, Эдуар Менди, Неймар и другие.

Ранее технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.