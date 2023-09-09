Директор Лиги Саудовской Аравии: мы не просто приглашаем игроков и платим им

Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.

«Это не просто продлится дольше — это надолго и будет продолжать расти, верю в это. Мы не просто приглашаем игроков и платим им за то, чтобы они могли прославиться.

Существует план по улучшению инфраструктуры и развитию академий. Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига сохранится надолго», — приводит слова Эменало Sky Sports.

В клубы из Саудовской Аравии перешли такие футболисты, как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Нголо Канте, Жота, Роберто Фирмино, Эдуар Менди, Неймар и другие.

Ранее сообщалось, что Неймар сравнил чемпионат Франции и Саудовской Аравии.