Неймар: люди говорили, что уровень Лиги 1 низкий, но именно там я пострадал больше всего

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сравнил чемпионат Франции и Саудовской Аравии.

«Футбол в Саудовской Аравии такой же, мяч круглый, как и везде. Учитывая громкие имена, входящие в эту лигу, вполне возможно, что этот чемпионат будет лучше, чем Лига 1. Для меня это ничего не меняет, и неважно, что говорят люди. Они говорили, что уровень Лиги 1 низкий, но именно там я пострадал больше всего», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Он также подчеркнул, что у него не будет проблем с адаптацией в чемпионате Саудовской Аравии.

3 сентября Неймар заявил, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления в клубе, и отметил, что «в Париже аргентинец ощутил, что такое ад».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

В парижском клубе игрок провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.