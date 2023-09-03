Неймар: Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в ПСЖ ощутил ад

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления за парижан.

«Я рад, что Лео провёл такой год, но в то же время мне было за него грустно. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, с которой выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад. Мы с ним оба ощутили, что это такое», — цитирует Неймара Globo Esporte.

По его словам, Месси ушёл из ПСЖ не так, как того заслуживал.

Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, как США повлияли на выступление Месси.