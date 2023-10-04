Не пошли по пути УЕФА: россияне лишены возможности отобраться на юношескую зимнюю Олимпиаду 2024 года

Российские спортсмены не имеют возможности квалифицироваться на юношескую зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, которая стартует в конце января 2024 года. Отборочный период по большинству видов спорта завершится в декабре, однако международные федерации продлевают отстранение отечественных атлетов от стартов под своей эгидой. При этом зарубежные чиновники даже не рассматривают вариант послабления санкций в отношении молодёжи, отмечают представители российских спортивных федераций.

В последнее время всё внимание чиновников было приковано к летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Обсуждая этот турнир, функционеры совсем забыли ещё об одном, не менее важном для молодёжи: зимних юношеских Играх в Южной Корее, которые состоятся с 19 января по 1 февраля.

Теоретические шансы попасть на эти соревнования у отечественных спортсменов ещё есть, поскольку по большинству видов спорта квалификация закончится в декабре. Однако на данный момент, как отметили в МОК, ни один «нейтральный атлет» не смог пройти отбор.

«Никакого дальнейшего решения принято не было», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы МОК.

Более того, представители зимних видов спорта даже не готовились к Играм в этом году, поскольку не верят в возможность поехать в Южную Корею.

«Мы традиционно участвовали в турнире. Но не думаю, что у нас есть шансы в этот раз там выступить», — приводит слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья Дмитрия Дубровского «Советский спорт».

И это неудивительно, поскольку зимние международные федерации, несмотря на рекомендации главы МОК Томаса Баха, продолжают придерживаться жёсткой позиции и отказываются смягчать санкции в отношении россиян. Совсем недавно отстранение лыжников продлила FIS.

Тем не менее, УЕФА своим решением допустить юношей и девушек из РФ до 17 лет до своих соревнований создала прецедент, который теперь отечественные чиновники могут и, наверное, должны проецировать на другие виды спорта.

Однако, как отметил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, идея разграничить санкции в отношении взрослых и юниоров, в частности, в ISU не появлялась вовсе.

«Начну с того, что нас вообще-то никуда и не приглашали. На данный момент нет никаких коммуникаций с международной федерацией, но я ожидаю ближайшего совета, который состоится в октябре, где будет поднят вопрос о допуске россиян. Пока в нашем отношении продолжает действовать коммюнике о запрете участия российских и белорусских спортсменов в любых международных стартах. Изменений в лучшую стороны, также пока не наблюдается», — заявил RT Гуляев.

Не возникало таких мыслей и в санном спорте. По словам исполнительного директор ФССР Станислава Тюрина, инициатива в данном случае всё же должна идти от международной федерации.

«На сегодняшний день к нам никаких предложений от FIL не поступало. Со своей стороны, мы всегда готовы проводить в России соревнования любого уровня. Но тут надо учесть тот факт, что 95% наших конкурентов являются в подавляющем большинстве представителями Северной Америки и Европы. У нас идёт определённый диалог с Китаем о возможности проведения тренировочных мероприятий в этой стране», — заявил Тюрин RT.

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Интересно, что ситуацию с молодёжью отдал на откуп международным федерациям и МОК, не предоставив никаких дополнительных рекомендаций на этот счёт. Хотя на последней юношеской Олимпиаде в Лозанне в начале 2020 года, когда взрослые спортсмены РФ уже ездили на Игры только в нейтральном статусе, сборная России выступала под своим флагом и гимном, даже выиграв общекомандный зачёт. При этом, по мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, поведение зарубежных чиновников вполне объяснимо.

«Во-первых, МОК опасается и пытается предотвратить тут волну протестов, которая поднялась на фоне предложения УЕФА о допуске наших юношеских футбольных сборных к турнирам. Во-вторых, они хотят ослабить резерв России в лице молодёжи, заставить её сомневаться и думать о смене спортивного гражданства. Там прекрасно видят результаты российских юниоров в различных соревнованиях, не только в зимних», — заявила Журова RT.

В ОКР тему зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее пока не комментируют. Впрочем, может быть, какие-то ответы журналистам удастся получить после заседания исполкома организации, которое состоится 5 октября.