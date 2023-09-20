Минспорт направит 800 миллионов рублей призовых ОИ на поддержку Игр дружбы

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил, куда будут направлены около 800 млн рублей, предусмотренных в качестве призового фонда на Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже, будет направляться на поддержку спортсменов — участников Игр дружбы», — заявил Кадыров журналистам.

20 сентября на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством Дмитрия Свищёва обсуждается бюджет в сфере спорта на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение касательно допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.