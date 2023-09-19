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Журова: на Россию будут давить, чтобы мы запретили спортсменам ехать на Олимпиаду

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение касательно допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.
Журова: на Россию будут давить, чтобы мы запретили спортсменам ехать на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Надо понимать: будут давить и ждать от нас, чтобы мы нашим спортсменам запретили туда ехать. Они специально подводят нас к этому. И потом будут вести пропаганду: эта страна не уважает спортсменов. Хотя при этом бойкотами они делают то же самое: пытаются нарушить права своих спортсменов», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Журова прокомментировала рекомендацию Объединённого мира борьбы (UWW) российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

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