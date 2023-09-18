В Госдуме назвали необходимыми рекомендации россиянам и украинцам отказаться от рукопожатий на ЧМ по борьбе

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала рекомендацию Объединённого мира борьбы (UWW) российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

«Как мне кажется, в текущей ситуации лучше дать такие рекомендации, чем наоборот. К сожалению, без них будет оставаться вероятность неприятных последствий для наших спортсменов. Полагаю, что многие федерации, где рукопожатие давно вошло в принятую норму, будут пересматривать правила и вносить поправки. Организаторам это тоже на руку: им не нужно будет что-то выдумывать после возможных инцидентов. Уверена, рано или поздно всё сойдёт на нет и в спорте возобновят практику рукопожатий, но не сейчас», — заявила Журова RT.

Ранее UWW рекомендовал россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира.