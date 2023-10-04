Журова: МОК хочет ослабить Россию, не допустив российских юниоров к соревнованиям

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских спортсменов к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 года.

«На мой взгляд, за этим кроется несколько интересных обстоятельств, о которых следует упомянуть. Во-первых, МОК опасается и пытается предотвратить тут волну протестов, которая поднялась на фоне предложения УЕФА о допуске наших юношеских футбольных сборных к турнирам. Во-вторых, этим заявлением они хотят ослабить резерв России в лице молодёжи, заставить её сомневаться и думать о смене спортивного гражданства.

Там прекрасно видят результаты российских юниоров в различных соревнованиях, не только в зимних», — заявила Журова RT.

Ранее в МОК заявили, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не сможет участвовать в юношеских Играх 2024 года.