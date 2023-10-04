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МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Играх в 2024 году в нейтральном статусе.
МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — приводит слова пресс-службы МОК «Советский спорт».

Напомним, что Южная Корея примет четвёртые по счёту зимние юношеские Игры, которые состоятся в 2024 году. Они пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.

3 октября в Афинах зажгли огонь грядущего турнира.

Ранее Винер заявила, что Россия не принимает условия выступать под нейтральным флагом.

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