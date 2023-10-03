Винер заявила, что Россия не принимает условия выступать под нейтральным флагом

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что принятие условия нейтрального статуса равносильно тому, чтобы сдаться.

«Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас — белая форма, сдаёмся, наши спортсмены разделены красной линией, идёт охота на волков», — приводит слова Винер РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает, что соревноваться в нейтральном статусе допустимо.