Тарасова считает, что соревноваться в нейтральном статусе допустимо

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Если это только этот год, то можно в соревнованиях участвовать в нейтральном статусе, всё равно все будут знать, из какой страны человек. Ничего в этом страшного нет», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Колобков заявил, что надо бороться с нейтральным статусом россиян на Олимпиаде.