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Колобков заявил, что надо бороться с нейтральным статусом россиян на Олимпиаде

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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказал мнение, что нужно бороться с Международным олимпийским комитетом (МОК) по возможному допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Любой атлет мечтает об Олимпиаде, многие готовятся к ней всю жизнь, а есть и те, у кого вообще карьера длится совсем недолго. Президент чётко сказал, что спортсмены — наши, надо думать о них. Считаю, с нейтральным статусом надо бороться, если есть такая возможность», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Кремлёв назвал унижением выступление на Олимпиаде без флага и гимна.

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